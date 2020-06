Louga, 18 juin (APS) - L’ONG Plan international Sénégal a remis, jeudi, à Louga, des kits alimentaires et des produits sanitaires d’une valeur de plus de 112 millions de Francs CFA à des familles et à des établissements d’apprentissage pour les aider dans la lutte contre la Covid-19, a constaté l’APS.

’’Cette contribution estimée à 112 millions est destinée à accompagner 8714 familles, répartis dans 142 villages, 210 daaras et 100 écoles de 11 collectivités territoriales du département de Louga’’, a soutenu le Directeur du bureau de Plan international Sénégal à Louga, Aly Faye.



S’exprimant lors de la remise des dons, il a précisé que ce geste ’’vise à renforcer les moyens de protection et de résilience’’ des populations face à la pandémie.



Le don remis au Comité régional de gestion des épidémies dirigé par le gouverneur El Hadji Bouya Amar est constitué de kits alimentaires, de produits d’hygiène, de thermofash, de gels hydro alcooliques, de masques et des serviettes hygiéniques pour les jeunes filles.



Selon M. Faye, cette participation est la deuxième après celle de plus de 17 millions de FCFA remise à la région médicale, au début de la pandémie, pour des campagnes de sensibilisation et achats de matériels d’hygiène.



’’La mise en œuvre du plan de riposte national contre la pandémie nécessite une participation importante de la communauté, qui est un élément indispensable à l’arrêt de la transmission n de la maladie’’, a t-il dit



Le Directeur du bureau de Plan international Sénégal à Louga a assuré de l’engagement de son organisation à ’’appuyer les communautés afin qu’elles puissent mieux jouer leurs rôles dans ce combat contre cet ennemi commun’’.



’’Lors de nos visites de supervision sur le terrain, nous avons constaté un relâchement des populations dans l’application des gestes barrières. Nous espérons à travers cette contribution que les maires et les chefs de village veilleront à l’application rigoureuse des mesures d’hygiène’’, a-t-il soutenu.



Aly Faye a rappelé que Plan international veille également au respect des droits des jeunes filles et des enfants durant cette crise sanitaire.

De son côté, le gouverneur a invité les familles, les daaras et les écoles bénéficiaires à considérer de cette aide comme des ’’intrants barrières’’.



’’Ce que nous attendons de vous à travers les produits alimentaire est que vous restiez chez vous et que vous adoptiez les gestes barrières et nous aider dans la lutte contre la propagation de la maladie’’, a dit M. Amar qui a déploré ’’le relâchement’’ des populations dans l’application des mesures de protection contre la Covid-19.

Il a aussi salué la contribution de Plan international Sénégal qui selon lui, est ’’un plus à l’effort de l’Etat et des communes’’ pour une meilleure rentrée des classes prévue le 25 juin.