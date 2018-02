Dakar, 26 fév (APS) – Le gouvernement italien a octroyé au Sénégal, à travers le Programme d’appui au développement économique et social du Sénégal (PADESS) un financement de 12 milliards de FCFA visant à contribuer à la réduction de la pauvreté, a appris l’APS.

Selon le directeur de cabinet du ministère de la Femme, de la Famille et du Genre, Ciré Lô qui présidait, lundi, la 3ème réunion du Comité de Pilotage du PADESS, cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent (PSE) et des Objectifs du Développement Durable (ODD).

"Son objectif est de contribuer à la réduction de la pauvreté par le soutien à l’opérationnalisation des politiques et stratégies nationales de lutte contre la pauvreté visant l’autonomisation socio-économique des groupes plus défavorisés (femmes, jeunes et familles)", a expliqué Ciré Lo.

Il a précisé qu’il s’agit aussi de soutenir le développement économique local durable à travers l’appui aux Petites et moyennes entreprises (PME), soulignant que 50 infrastructures sociales de base seront construites cette année par ce programme dans les 3 régions de concentration du projet (Dakar, Kaolack, Sédhiou).

"Elles seront construites à partir des modèles architecturaux conçus en intelligence avec les populations cibles et respectueux de la préservation de l’environnement et constitueront, ainsi, une contribution majeure à l’année sociale décrétée par le chef de l’Etat", a-t-il relevé.

D’après M. Lo, le PADESS s’intègre dans le nouveau cadre de coopération Pays, Italie-Sénégal, et vise à contribuer de façon significative à l’atteinte des objectifs poursuivis par les ODD et le PSE dans la lutte contre la pauvreté, la protection sociale, le genre et le développement local, par une approche territoriale.

Pour le représentant de l’Agence italienne pour la coopération au développement, Alexandra Palumbo, l’ambition de ce programme est basée sur le constat que le développement ne dépend pas uniquement des facteurs économiques, mais aussi, des variables sociales.

"En particulier l’approche innovatrice du PADESS permet l’intégration dans un seul cadre, des problématiques relatives à la sécurité sociale et à la réduction de la pauvreté", a-t-il souligné.

Et, dans ce sens, note-t-il, la promotion de la santé universelle, la lutte contre la mortalité maternelle, la protection de la santé des enfants deviennent des composantes prioritaires du programme au même niveau que la promotion des PME et l’autonomisation économique des jeunes et des femmes.

Alexandro Palumbo a indiqué que la stratégie du PADESS confirme l’engagement de l’Italie dans la promotion d’un développement économique durable basé sur l’autonomisation des catégories les plus vulnérable.

Il a enfin affirmé que le gouvernement Italien, à travers la mise en œuvre du PADESS, entend rester un partenaire important du gouvernement Sénégalais afin de soutenir la lutte contre la pauvreté et la création d’emploi.