Dakar, 18 jan (APS) - Le chef de l’Etat, Macky Sall, a demandé, mercredi, au Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, d’accélérer la mise en œuvre de la politique de la ville, soutenue par la montée en puissance du Programme de modernisation des villes du Sénégal (PROMOVILLES), lancé le 19 juillet dernier.

Selon le communiqué du conseil des ministres, le président Sall invite le chef du gouvernement à relancer le Programme national de rénovation urbaine (PNRU), en vue de restructurer, dans le consensus entre l’Etat, les collectivités territoriales et les habitants concernés, les centres urbains et les quartiers exposés ou dégradés.

Par ailleurs, le président de la République a indiqué au Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne l’impératif de la préservation durable des Niayes et des zones vertes de la région de Dakar, ainsi que de la mise en œuvre d’un plan spécial de réaménagement et de relocalisation de la décharge de Mbeubess, en veillant, notamment, à l’arrêt de toutes les autorisations de construction sur la zone.

Poursuivant sa communication autour de l’impact des infrastructures, notamment de transport, sur la mobilité, l’aménagement et le développement urbains, Macky Sall invite le gouvernement, dans le cadre de la construction du Train Express régional (TER), à mettre en œuvre, dans le respect des plans directeurs d’urbanisme et des procédures requises, une stratégie consensuelle de délocalisation des occupants et activités sur les servitudes du projet.

A cet effet, le chef de l’Etat exhorte le Premier ministre à tenir, avec les maires des villes et communes impactées par le TER, une séance de concertation et de mise à niveau sur les enjeux, les défis et le calendrier d’exécution de ce grand projet national, qui appelle une sensibilisation permanente des populations, et des acteurs économiques et sociaux.