Dakar, 5 août (APS) – Le président de la République a dénoncé mercredi "la recrudescence des actes de délinquance et de vandalisme" dans les édifices et espaces publics, en même temps qu’il a demandé au gouvernement de veiller à la "sécurisation" de ces endroits.

"Le chef de l’Etat, évoquant la sécurité et la préservation des espaces et édifices publics, a condamné la recrudescence des actes de délinquance et de vandalisme", lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.

Selon le texte, Macky Sall estime que les auteurs de tels actes "doivent être sanctionnés de façon exemplaire, conformément à la loi".

"Il a (…) demandé au ministre de l’Intérieur et au ministre des Forces armées de renforcer la sécurisation des bâtiments et édifices publics", ajoute le communiqué du Conseil des ministres.

Le communiqué du Conseil des ministres ajoute que "le président de la République (…) a invité le ministre de l’Intérieur à mettre en place une stratégie préventive de lutte contre la délinquance et l’occupation anarchique de la voie publique".