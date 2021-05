Dakar, 1er mai (APS) - Le président de la République, Macky Sall, a demandé samedi au gouvernement de renforcer le budget de la société nationale ‘’Agence de presse sénégalaise’’ (SN-APS).

‘’Pour les moyens, il faut renforcer le budget de l’APS. C’est à l’Etat de se donner les moyens d’avoir une Agence de presse sénégalaise, même si nous ne sommes plus dans l’environnement où l’agence faisait quasiment de la propagande pour un régime politique’’, a-t-il préconisé.

S’exprimant lors de la remise des cahiers de doléances des centrales syndicales au Palais de la République, Macky Sall a appelé le ministre de l’Economie et des Finances et celui de la Communication à renforcer les moyens de la SN-APS, érigée désormais en société nationale.

Il a demandé ministre de la Culture et de la Communication d’instaurer un climat de paix à l’intérieur de cette entreprise et d’engager des discussions entre la Direction générale et les travailleurs.

Pour le règlement des différends, il conseille de ‘’ne pas laisser la justice trancher’’. ‘’Il doit y avoir des solutions, je vous dirai les orientations dans ce sens’’, a-t-il conclu.

Au terme d’un processus entamé sur instruction du chef de l’Etat, Macky Sall, l’Agence de presse sénégalaise est passée du statut d’établissement public à caractère industriel à celui de société nationale.

Le lancement de la nouvelle société, qui couronne l’achèvement du processus de modernisation de l’APS entamé depuis plus de deux années (...)", a eu lieu le 8 avril dernier.