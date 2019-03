Léona (Louga), 07 mars (APS) - Le maire de la commune de Léona (Louga), Mamadou Bâ, a rappelé mercredi les défis auxquels reste confrontée sa localité dans les domaines notamment des voies de communication et de l’hydraulique ainsi que l’urgence d’y apporter des solutions.

‘’Nous avons recensé les besoins et les doléances de chaque village. Dans certaines zones, il y a beaucoup à faire, notamment en termes de branchements d’eau, des pistes de production’’, a-t-il déclaré lors d’une cérémonie destinée à célébrer la victoire du président Macky Sall à la présidentielle.

Il a appelé à aider sa commune, qui compte 27 villages, à aller vers une agriculture moderne à travers le goutte à goutte, l’énergie solaire et des forages dans la zone du Diéry.

Il a rappelé la doléance pour le bitumage des pistes Médina Thiolome-Ndiayène via Goufate 1 et 2, et Médina Thiolome-Ndiobène.

La construction d’une piste reliant Potou à Sague Djiby, Thièle, Médine et Damèle est aussi l’un des rêves des populations qui souhaitent également ‘’le bitumage de la piste de trois kilomètres qui part de Potou au nouveau quai de pêche’’. ‘’Tout cela n’est pas encore réalisé’’, a-t-il rappelé.