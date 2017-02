Dakar, 2 fév (APS) - Le président de la République Macky Sall a invité, jeudi à Dakar, les jeunes étudiants et élèves à être les contemporains de leur temps tout en s’inspirant du legs des anciens et de leurs parents pour construire leur destin.





"Parlant de vous, il est difficile de comparer les époques puisque nous ne vivons plus les mêmes époques. Le monde a changé, alors je voudrais vous dire : Soyez les contemporains de votre temps et construisez votre destin en vous inspirant du legs de vos anciens et de vos parents", a dit le chef de l’Etat.



Macky Sall présidant la 5ème édition de la Grande rentrée citoyenne, a estimé qu’"être jeune aujourd’hui, c’est affirmer résolument qu’un autre monde est toujours et qu’on peut plier le destin à l’onde de notre rêve grâce à la volonté, à l’effort, à l’audace, la confiance en soi, au courage de prendre des risques et la capacité de procéder et d’exploiter ses potentialités".

"La vie est une bataille de tous les jours pour bâtir des foyers solides où nous pourrons être libres. Rester à l’écoute de vos parents. Croyez en vous et comptez sur vos propres forces", a-t-il dit.

S’adressant aux milliers de jeunes qui ont pris part à la cérémonie, le chef de l’Etat a dit qu’il leur appartient de choisir leur projet de vie et de le construire.

"Etre jeune c’est donc vivre le principe que tout est possible même si, tout ne dépendra pas totalement de vous", a-t-il ajouté, les invitant à "ne pas faire une course effrénée vers la richesse, car elle n’est pas de la valeur".

"Après avoir réalisé quelque chose d’exceptionnel, on peut reconstituer la trajectoire, mais elle n’est pas évidente parce qu’elle n’est pas linéaire, elle est parsemée d’incertitudes", a-t-il dit.

"En temps que jeunes d’aujourd’hui, vivez votre époque et on pourrait être tenté de poser la question c’est quoi être jeune aujourd’hui. La question est légitime car, sa réponse n’est pas facile" a ajouté le président de la République.

Le Président Sall a également rappelé aux jeunes que la famille doit être plus présente dans leur vie, de même que le quartier où ils habitent afin qu’ils puissent créer des liens et vivre les vraies valeurs sénégalaises.

"Vous êtes la génération Google, tweeter, internet et facebook. Vous êtes les enfants d’un autre monde et votre génération est moins certaine parce qu’il a un accès quasi-illimité à l’information pour de nouveaux métiers", a-t-il dit, soulignant que les jeunes de cette époque vivent dans un monde globalisé et sont connectés avec le monde entier.

"Une virtualité grâce au numérique qui vous permet de communiquer plus avec des amis inconnus qu’avec vos proches", a soutenu Macky Sall avant de demander aux jeunes de "faire attention aux nouvelles menaces que sont le terrorisme, le radicalisme, les changements climatiques et l’immigration clandestine".

Au Total, 10 000 étudiants et élèves ont pris part à l’édition.