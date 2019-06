Dakar, 28 mai (APS) - Le président de la République, Macky Sall, a souligné mardi à Dakar la nécessité pour les acteurs politiques de parvenir à des ’’consensus dynamiques’’, estimant que la vie démocratique ne saurait se réduire en une ’’confrontation permanente’’ entre pouvoir et opposition.



"J’ai toujours pensé que la démocratie ne saurait ou ne devrait être réduite à une confrontation permanente entre pouvoir et opposition, entre majorité et minorité", a-t-il déclaré lors de la cérémonie d’ouverture du "dialogue national".

Selon Macky Sall, "la recherche de convergences minimales pour bâtir des consensus dynamiques, en toutes circonstances, doit être considérée comme un impératif démocratique".

Cette perspective constitue "un des puissants ressorts des progrès de toute nation, surtout pour des pays comme les nôtres où il faut encore faire face aux besoins de base des populations", a-t-il indiqué.

Le président de la République a rappelé que dans cet esprit, il avait convié "l’ensemble des composantes de notre pays à un échange ouvert, libre et franc", le 28 mai 2016, à la suite du référendum organisé en mars de la même année.

"Fidèle à cet esprit, je réaffirme ma conviction que dans la vie d’une nation, il y a des moments de ce genre où l’exigence de consensus l’emporte sur les logiques d’appartenance", a-t-il déclaré.

Macky Sall a demandé aux guides religieux et coutumiers de poursuivre, "ainsi qu’ils l’ont toujours fait, leurs prières pour que le Sénégal demeure ce havre de paix qui nous vaut tant d’admiration à travers le monde".

De l’avis du chef de l’Etat, il importe ainsi, "pour les intérêts supérieurs de notre peuple, de construire l’espace d’un consensus national sur les grandes questions qui rythment la marche de notre nation vers un destin de paix, de sécurité et de prospérité".

"C’est à cette exaltante mission que je vous convie sans exclusive pour que nous restions dignes de l’héritage de nos anciens et exemplaires pour les générations futures", a-t-il lancé à l’endroit de l’assistance.

"Acteurs politiques, société civile, groupements socioprofessionnels, organisations citoyennes, syndicats de travailleurs et secteur privé, j’en appelle à la bonne volonté de toutes les composantes de notre nation pour bâtir ensemble une gouvernance concertée, socle d’une démocratie apaisée et d’une dynamique d’ensemble des forces vives de la nation sur le chemin de la croissance et de l’équité sociale et territoriale", a-t-il insisté.

Il assure que son ambition et sa détermination pour ce dessein, "au nom du peuple sénégalais, restent intactes".