Dakar, 16 juin (APS) - Le président de la République, Macky Sall a magnifié, vendredi à Dakar, les "bonnes relations" qui existent entre les différentes confréries, de même que la cohésion sociale qui prévaut au Sénégal, a constaté l’APS.





"Le Sénégal est un pays de paix. Les relations entre les différentes confréries le témoigne", a dit le chef de l’Etat qui présentait les condoléances de la nation à la famille du défunt Serigne Alioune Mbacké, rappelé à Dieu, mercredi dernier.



"Ce qui nous unit est plus fort que nos divergences" a souligné Macky Sall qui est revenu sur les qualités humaines et les valeurs de paix du défunt Alioune Mbacké, fils de Serigne Cheikh Gaïndé Fatma.



Le présdient Sall qui était accueilli par Serigne Oumat Mbacké, le frère cadet du disparu était accompagné par le Premier ministre, Mohammad Boun Abdallah Dionne, la présidente du conseil économique social et environnemental (CESE), Aminata Tall, des ministres Abdoulaye Diouf Sarr, Diène Farba Sarr, Mor Ngom, Mammouth Saleh, du directeur général de Sénélec, Makhtar Cissé, etc.



Prenant la parole au nom de la famille du disparu, l’ambassadeur Serigne Issakha Mbacké est revenu sur "les qualités intègres et la dimension humaine" du disparu, relevant que "c’était un homme de paix, de consensus".



Papa Malick Sy, représentant le Khalife général des Tidianes s’est, lui, appesanti sur "la modestie" et "l’humanisme" du défunt, avant d’appeler à "la cohésion sociale et à l’union des coeurs" pour un Sénégal de paix et de progrès.



Etaient aussi présents à la cérémonie, Sergine Ahmadou Mbacké, Khalife de Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké ibn Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Makhtar Mbacké, fils de Serigne Cheikh Awa Balla Mbacké, Serigne Cheikh Bara Mbacké fils du Khalife général de mourides, Serigne Cheikh Gaindé Fatma Thiaw Laye, fils du Khalife des layènes, entre autres chefs religieux de plusieurs confréries.





