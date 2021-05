Dakar, 26 mai (APS) - Le président de la République a rappelé mercredi ‘’l’impératif’’ d’améliorer, ‘’de façon notable’’, le taux d’électrification rurale dans les régions de Kédougou (sud-est), Sédhiou et Kolda (sud), en même temps qu’il a demandé au gouvernement d’accélérer l’exécution du projet spécial d’électrification de 2.000 villages.

Le chef de l’Etat, présidant le même jour la réunion du Conseil des ministres, a signalé ‘’l’impératif d’améliorer, de façon notable, le taux d’électrification rurale dans les régions de Kédougou, Sédhiou et Kolda en veillant au raccordement urgent de l’ensemble des communes prioritaires’’.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, Macky Sall a invité la ministre du Pétrole et des Energies, Sophie Gladima, à veiller à ‘’une répartition optimale des 115.000 nouveaux lampadaires solaires qui seront implantés (…) dans les zones rurales et périurbaines, selon un cahier des charges en matière d’entretien bien défini avec les communes’’.

Il a évoqué ‘’l’intensification de la mise en œuvre des programmes d’électrification rurale’’.

Macky Sall a rappelé que ‘’l’accès universel à l’électricité reste une priorité de l’action gouvernementale’’.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, le chef de l’Etat a demandé aux ministres chargés des Energies et de l’Equité sociale et territoriale d’‘’accélérer le déploiement national du projet spécial d’électrification de 2.000 villages’’.

Ce projet sera mis en œuvre dans le cadre de la deuxième phase du Programme d’urgence de développement communautaire, selon le porte-parole du gouvernement, Oumar Guèye.

‘’Abordant la question liée à sa tournée économique qu’il effectuera du 29 mai au 1er juin 2021, dans les régions de Kaffrine (est) et Kédougou, pour inaugurer et lancer les travaux d’infrastructures publiques majeures’’, le chef de l’Etat a rappelé au gouvernement ‘’l’importance primordiale qu’il accorde à l’aménagement et au développement durable de nos territoires’’, a ajouté M. Guèye.

Selon lui, le président de la République a réaffirmé ‘’sa volonté d’assurer, dans l’équité sociale et territoriale, la satisfaction des besoins des populations, afin de consolider la dynamique d’émergence du Sénégal’’.