Dakar, 31déc (APS) - Le chef de l’Etat, Macky Sall, a souligné dans son discours de Nouvel An l’amplification des ‘’efforts de développement inclusif et de protection sociale’’ de son gouvernement.

’’Au fil des années, nos efforts de développement inclusif et de protection sociale se sont aussi amplifiés, avec la revalorisation des pensions de retraite de nos séniors, la baisse de l’impôt sur les salaires, des prix du loyer et des tarifs de l’électricité’’, a-t-il affirmé.

Il a rappelé la mise en place des ‘’initiatives et programmes novateurs’’, tels que le Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC), le Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA), les bourses de sécurité familiale, la couverture maladie universelle (CMU).



Macky Sall a également rappelé ‘’la gratuité de la dialyse, de la césarienne et des soins pour les enfants de moins de cinq ans ainsi que les Cartes d’égalité des chances pour les personnes vivant avec un handicap’’.

’’Aujourd’hui, mes chers compatriotes, nos progrès sur la voie de la croissance et du développement inclusif et solidaire attestent que l’état de notre nation est satisfaisant’’, a-t-il souligné.

Il a affirmé que ces progrès sont ‘’ le fruit de notre labeur collectif’’, avant d’ajouter que ‘’dans nos villes comme dans nos campagnes, au bureau comme à l’usine, chacun de nous apporte sa pierre à l’édification du Sénégal de nos rêves”.

’’Ce soir, je veux vous dire ma fierté d’appartenir à ce Sénégal qui travaille et relève les défis pour un destin de paix, de liberté et de prospérité’’, a-t-il poursuivi, remerciant chaque Sénégalais ‘’pour sa contribution à l’œuvre de développement national’’.