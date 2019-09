Dakar, 4 sept (APS) - Le président de la République, Macky Sall, a souligné mercredi en conseil des ministres l’urgence de durcir les conditions d’octroi des permis de conduire, face à ‘’l’insécurité galopante’’ sur les routes.

Le communiqué rendant compte du premier conseil des ministres après les vacances gouvernementales souligne que le chef de l’Etat s’est notamment appesanti sur ‘’l’urgence de resserrer les conditions de délivrance des permis de conduire’’.

Il a également souligné la nécessité de ‘’renforcer les contrôles systématiques et les présences dissuasives des forces de défense et de sécurité sur les (…) axes autoroutiers et routiers du pays’’.

Plusieurs accidents de la circulation sont survenus durant ces derniers jours sur de nombreux axes routiers du pays, faisant un nombre important de morts et de blessés.

Les véhicules de transport en commun sont souvent impliqués dans ces accidents. Le gouvernement a annoncé le retrait des véhicules de type ‘’7 places’’ de la circulation, souvent impliqués dans ces accidents.

L’indiscipline des conducteurs et le manque de formation sont souvent cités parmi les facteurs à l’origine de la recrudescence des accidents.