Dakar, 26 sept (APS) – Le chef de l’Etat a "la ferme volonté" de faire émerger un nouveau type d’agent de l’Etat, censé promouvoir et garantir des valeurs mais aussi l’efficacité et le culte du résultat, a indiqué jeudi à Dakar, Mariama Sarr, ministre de la Fonction publique et du Renouveau du service public.

"Le président de la République a la ferme volonté de faire émerger un nouveau type d’agent de l’Etat qui aura à cœur de promouvoir et de garantir des valeurs comme la qualité de l’accueil sous toutes ses formes mais aussi l’efficacité et le culte du résultat", a-t-elle notamment dit.

La ministre Sarr intervenait lors de la cérémonie de lancement officiel de la formation des nouvelles recrues de l’édition 2018, organisée à l’amphithéâtre de l’UCAD 2 de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Il est prévu après cette rencontre, trois sessions de formation simultanément avec des cohortes tournantes, du 26 septembre au 8 octobre prochain.

Ces formations se feront au centre national de formation et d’action (CNFA) de Rufisque, à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) et à la base militaire de Thiès.

"Aujourd’hui, vous conviendrez avec moi que la courtoisie, l’accessibilité, la rapidité, l’esprit d’écoute, la clarté des réponses, la rigueur et la transparence sont devenues, de façon plus accentuée, des enjeux majeurs du service public qui, par ailleurs, ne doit, en aucune façon se départir de ses références sacerdotales", a souligné Mariama Sarr.

Selon elle, les agents de l’Etat doivent être au service de l’intérêt général. "Et, croyez-moi, c’est un insigne privilège que servir son prochain", a-t-elle fait savoir.

"D’ailleurs, toutes les religions révélées l’attestent et notre substrat culturel sénégalais nous y incline. Quoi de plus noble que d’avoir à faciliter la vie de vos compatriotes et de leur assurer le meilleur service dans leurs relations avec l’Etat ?", a-t-elle poursuivi.

Mariama Sarr a en fin invité les nouveaux agents de l’Etat, à saisir cette opportunité, pour observer, apprendre et s’adapter afin de faire une carrière enviable dans l’Administration.