Madina Sandé (Matam), 4 mars (APS) - Les personnes âgées de plus de 65 ans vivant à Madina Sandé, dans la commune de Ogo (Matam), seront intégrées dans le programmes d’appui aux personnes âgées, tandis que celles qui sont démunies ou vivent avec un handicap bénéficieront de la carte d’égalité des chances, a appris l’APS.



L’annonce a été faite par le gouverneur de Matam, Oumar Mamadou Baldé, lundi lors d’une tournée économique et sociale, dans cette partie de la commune de Ogo.

L’ensemble des chefs des services techniques de la région, chacun dans le domaine qui le concerne, ont évalué et pris des engagements pour l’amélioration des conditions de vie des populations de la localité, a indiqué M. Balé.



Il a profité de ce déplacement à Madina Sandé pour donner des instructions au service régional de l’action sociale, afin qu’il travaille avec les écoles coraniques de la zone pour voir quel type de soutien leur apporter.



Concernant l’appui au développement local, il a rappelé l’existence d’un programme de soutien aux jeunes et aux femmes. A cet égard, il a demandé au service de l’action sociale, en rapport avec la Délégation à l’entrepreneuriat rapide(DER), d’accompagner et d’encadrer les jeunes et femmes pour les aider à accéder aux financements octroyés par cette structure.

La santé, l’éducation, l’agriculture, l’environnement, les projets et programmes constituent, entre autres, les sujets abordés au cours de cette tournée économique et sociale du gouverneur de la région de Matam.