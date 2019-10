Touba, 10 oct (APS) – La Société nationale d’électricité (Senelec), va déployer à Touba une équipe de 216 techniciens et de conseillers pour porter assistance aux usagers en cas de besoin à l’occasion du Grand Magal, a annoncé jeudi son directeur général, Pape Demba Bitèye.



‘’ Senelec a mobilisé 216 agents qui seront à la disposition de tout le monde pour pouvoir apporter le dépannage nécessaire et veiller à une utilisation parfaite de l’énergie durant cette période de forte affluence’’, a-t-il notamment dit.



Il s’adressait à des journalistes à l’issue d’une visite effectuée sur les installations de la Société nationale d’électricité et au près du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké à Darou Miname ainsi que son porte-parole, Serigne Bassirou Abdou Khadre à la résidence Khadim Rassoul.



Senelc a respecté l’ensemble des engagements pris auprès des autorités religieuses à travers un investissement de 3,3 milliards de francs uniquement au niveau de Touba, a assuré son directeur.



‘’Il ne s’agit plus de l’alimentation de Touba, mais juste de s’assurer de l’utilisation correcte de l’électricité par les clients. Pour tout ce qui concerne le réseau de transport, celui de distribution, l’entretien et la maintenance ont été terminés depuis 10 jours’’, a-t-il relevé.



Pape Demba Bitèye estime que tout ce qui est extension de réseau a été faite, tandis que six groupes de secours demandés par le comité d’organisation seront mobilisés et posés sur place. ‘’Tout ce qui était de la responsabilité de Senelec a été réalisé’’, a-t-il insisté.



Il ne nous reste qu’à lancer un appel aux populations, aux chauffeurs à prêter attention aux installations électriques, a ajouté Bitèye.



FD/AKS