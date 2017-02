Dakar, 12 fév (APS) – Le ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction citoyenne, Mame Mbaye Niang a invité, samedi à Dakar, les jeunes à acquérir l’état d’esprit nécessaire pour assumer leurs destinées.











"Il est de notre responsabilité d’acquérir l’état d’esprit nécessaire pour mener à bien notre destinée. Cet état d’esprit si particulier de la jeunesse n’est rien d’autre qu’une force motrice au service des intérêts supérieurs de l’humanité" a dit Mame Mbaye Niang.



Le ministre qui présidait la rentrée solennelle de la Jeune chambre internationale (JCI) Dakar 1 a estimé qu’"il n’est pas possible à la jeunesse de se réaliser pleinement si elle ne se rassemble pas autour d’un idéal commun, d’une vision à laquelle, obstinément il faut croire".



"C’est à vous d’élever à maturité votre esprit citoyen afin d’impacter durablement sur votre quotidien en particulier et sur celui de vos compatriotes en général" a soutenu Mame Mbaye Niang, appelant les jeunes à "agir sur la base de nos espérances en la vie".



Pour sa part, le nouveau président de la JCI Dakar 1, Christian Diouf a invité ses pairs "à lutter, à bannir le manque d’éducation patriotique, l’ignorance du sens de la citoyenneté et à remédier aux problèmes de l’insertion professionnelle par un recours systématique à l’entreprenariat".



La JCI qui ne se lasse de se battre pour impacter grâce à des projets communautaires, sociaux, etc. a entrepris un certain nombre de réalisations parmi lesquelles l’organisation de journées de dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus, a souligné Christian Diouf.



Selon lui, cette noble cause a amené le partenaire de la JCI, la Fondation BOA à aider à l’acquisition à hauteur de 20 millions de frs CFA d’un matériel qui a permis à des milliers de femmes à travers le Sénégal de bénéficier de dépistage et de soins gratuits.



C’est dire que "nous unissons nos forces pour évoluer dans un climat social serein, nous serons de ceux qui ont préféré l’action, mais pas n’importe quelle action, celle commune et désintéressée pour le bien-être de sa communauté" a fait remarquer Christian Diouf lors de la rentrée solennelle de la JCI axée sur le thème : "Synergie citoyenne pour un impact durable".