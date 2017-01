Dakar, 11 Jan (APS) – Le marché de viande dénommé "Cheikh Madické" ouvert et fonctionnel depuis 1932 à la rue 5 angle 6 du quartier dakarois de la Médina est jusqu’à nos jours sans autorisation officielle d’implantation a soutenu, mercredi, son président Seyni Dieng.





"Le marché, initié par l’ancien président des maures du Sénégal, Cheikh Bilal Fall est toujours tenu par les membres de cette communauté qui exploitent des maisons en location dans la rue" a informé Seyni Dieng, interrogé par l’APS.



"L’approvisionnement et la vente de viande sont assurés en majorité par les maures qui vivent en parfaite harmonie avec les riverains", a dit le président du marché qui, selon lui, est "en conformité avec les normes d’hygiène requises".

"Nous achetons le bétail sous contrôle vétérinaire ensuite on l’amène à la Société de Gestion des Abattoirs du Sénégal (SOGAS) ex SERAS pour l’abattage et le contrôle avant la mise en vente", a souligné Seyni Dieng.