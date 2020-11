Touba, 17 nov (APS) – Le gouverneur de la région de Diourbel a appelé à la mise en œuvre urgente de mesures permettant une meilleure organisation du marché Ocass de Touba, ravagé dans la nuit de lundi à mardi par un incendie qui a causé d’importants dégâts matériels.



’’Il faut prendre des mesures immédiates qui me semblent indispensables. C’est d’abord l’organisation du marché et pour cela, les autorités administratives que nous sommes, le maire, les commerçants à leur tête les délégués de marchés sont interpelés’’, a dit Gorgui Mbaye.



Le chef de l’exécutif régional a fait le déplacement à Touba pour exprimer sa compassion aux acteurs économiques du marché Ocass qui ont enregistré des pertes importantes dans cet incendie.



Au moins, treize (13) centres commerciaux ont été consumés dans cet incendie, a déploré Gorgui Mbaye qui a ainsi partagé la douleur acteurs économiques travaillant dans ce marché et impactés par ce drame.



Le gouverneur a insisté sur le fait que l’incendie s’est répandu en raison du retard dans l’intervention des sapeurs-pompiers confrontés à des difficultés d’accès au lieu du sinistre du fait des installations.



’’Les sapeurs-pompiers sont intervenus 20 minutes après la déclaration du feu parce qu’ils ont rencontré des difficultés majeures dans leur progression à cause d’une mauvaise organisation surtout à cause des multiples obstacles qu’ils avaient en face d’eux’’, a déploré l’autorité.



Gorgui Mbaye a ainsi appelé à une synergie de tous les acteurs pour changer la donne et éviter d’autres problèmes de cette nature.



’’Nous devons prendre nos précautions et des initiatives pour éviter autant que faire se peut ces genres de catastrophes. Nous allons nous y atteler pour corriger tous les dysfonctionnements’’, a-t-il assuré.



Gorgui Mbaye a sollicité l’appui du Khalife général des mourides pour sensibiliser les commerçants de ce marché et éviter ’’les risques de mécontentement’’ de certains qui pourront être touchés par les changements.



’’C’est un coup immense sur le plan économique, un impact économique incommensurable dans [un contexte] de Covid-19, donc cette situation complique notre vie. Pour l’instant, l’origine de cet incendie est inconnue bien vrai que les enquêtes ont commencé pour identifier les causes et les juguler à l’avenir’’, a admis l’autorité administrative.



FD/AKS/OID