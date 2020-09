Matam, 17 sept (APS) - Le gouverneur de la région de Matam (nord-est), Mouhamadou Moctar Watt, a réceptionné jeudi une aide du ministère des Mines et de la Géologie destinée aux acteurs vulnérables dudit secteur, a constaté l’APS.

La cérémonie de réception de cette aide, constituée de denrées alimentaires, de produits d’hygiène, de masques et de tricycles, s’est tenue jeudi à la gouvernance de Matam, en présence des autorités administratives et locales du département de Kanel.

’’Cette aide est un geste de solidarité à l’endroit des acteurs vulnérables du secteur minier, principalement les jeunes et les femmes dans ce contexte de crise sanitaire’’ a-t -il souligné.

Depuis plus de six mois, avec l’épidémie de coronavirus, a-t-il rappelé, il y a eu une restriction de la mobilité des acteurs du secteur, ce qui a eu des conséquences aux plans économique et social.

C’est ce qui a justifié selon lui la nécessité de ’’dégager des ressources dans le sens d’assister les populations vulnérables’’.

L’appui au secteur des mines dans la région de Matam, est orienté essentiellement vers le département de Kanel, où se trouvent beaucoup de sites miniers et géologiques, a précisé l’autorité administrative.