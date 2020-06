Matam, 13 juin (APS) – Le Programme de promotion des jeunes a mis à la disposition du centre conseils-adolescents (CCA) de Matam (nord) des masques de protection, produits d’hygiène et dispositifs de lavage des mains dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19.



Il s’ajoute à ce don fait en partenariat avec l’UNFPA, du savon liquide, du gel hydro alcoolique et des thermo-flasch et d’autres affiches.



‘’Nous sommes venus ici dans le cadre du partenariat entre le PPJ et le ministère de la jeunesse remettre ce lot de matériel au centre du conseil des adolescents de Matam à l’image des autres CCA du Sénégal’’, a expliqué Mansour Gaye un membre du PPJ.



L’inspecteur de la jeunesse a assuré que les autres CCA du pays étaient en train de recevoir leurs parts dans le cadre d’un plan sectoriel de lutte contre le Covid-19 du ministère de la Jeunesse, a-t-il fait savoir.



Il a précisé que ce matériel est essentiellement destiné au CCA de Matam, aux jeunes de la région pour qu’ils puissent faire des activités de sensibilisation communautaire.



L’inspecteur régional de la jeunesse, Ansoumana Kouma Diallo, a de son côté exprimé sa satisfaction relativement au don.



