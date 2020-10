Matam, 12 oct (APS) - L’Institut supérieur d’enseignement professionnel de Matam (ISEP) a organisé lundi un atelier de formation en gestion et maintenance des mini centrales solaires photovoltaïques en zone rurale au profit des jeunes de la région.

"C’est une formation continue offerte aux apprenants d’un certain niveau ayant déjà obtenu le Baccalauréat ou son équivalent et qui vise véritablement à leur offrir un savoir-faire en matière de gestion et de maintenance de mini centrales solaires en zone rurale. Et il faut dire que cette activité-là est pertinente au regard des potentialités énormes dans la région de Matam en matière d’énergie solaire", aindiqué le gouverneur Mouhamadou Moctar Watt.

Il s’est félicité de la tenue cette formation qui est "une manière également pour l’ISEP d’assurer son immersion dans les communautés (…) qui l’accueillent". Il a précisé que la majorité des bénéficiaires viennent du département de Ranérou-Ferlo.

Cela s’explique par le fait que pour l’électrification des localités de ce département, l’Etat a fait le choix de mettre l’accent sur l’énergie solaire, compte tenu de la dispersion qui caractérise l’habitat dans cette zone sylvo-pastorale.

La directrice de l’ISEP de Matam, Aminata Disse, indique que son établissement a "effectivement commencé ses enseignements apprentissages" dans cinq domaines, dont la filière installation solaire photovoltaïque.