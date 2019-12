Matam, 21 sept (APS) - Le ministre de la Justice Maitre Malick Sall a procédé ce samedi à la distribution de l’appui gouvernemental aux populations sinistrées dans la région de Matam aprés les dernières intempéries, a constaté l’APS.

La cérémonie de distribution s’est déroulée dans la nouvelle gouvernance en présence des autorités administratives, locales et des bénéficiaires.



Cet appui du gouvernement sénégalais est composé de riz, d’huile, de sucre, de matelas, de ciment, de tôles, etc.



Le Garde des Sceaux a dit avoir ’’éprouvé ce matin un grand honneur doublé d’un sentiment de profonde gratitude’’ en s’acquittant ’’d’une haute mission’’ que lui confiée le président de la République auprès des populations ’’frappées par le destin’’ lors des dernières pluies.



’’Cet acte de haute portée humanitaire traduit une fois de plus l’essence du combat du chef de l’Etat auprès des populations notamment pour aider à les soulager à chaque fois que de besoin’’, a dit Maitre Malick Sall.