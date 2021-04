Matam, 2 avr. (APS) – La section France du Mouvement NANNK du chanteur Baaba Maal a distribué 1900 lampes solaires portatives dans des localités de la région de Matam qui n’ont pas accès à l’électricité, a appris l’APS.



’’Cette année, nous avons souhaité travailler sur les questions de développement durable en organisant une caravane solaire en direction des populations les plus vulnérables dans le monde rural qui n’ont pas accès à l’électricité’’, a expliqué Aissata Dème, la Coordonnatrice de la section France de NANNK.



Le Mouvement a distribué 4416 lampes solaires dans 5 régions du Sénégal : Saint-Louis, Tambacounda, Kédougou, Ziguinchor et Matam.



Dans le cadre de cette opération, NANNK est en partenariat avec la fondation Schneider Electric, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), la FADERMA et le GIE Mbawawaande, a expliqué Mme Dème.



Le Mouvement veut promouvoir le Co-développement au Sénégal, au Mali, et en Mauritanie en travaillant sur les questions de santé, de l’agriculture, de l’environnement, de l’élevage, de la pêche, des nouvelles technologies et de la culture.