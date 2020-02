Matam, 6 fév (APS) - La 54 ème compagnie des sapeurs-pompiers de Matam (nord), a effectué 403 interventions en 2019 contre 381 en 2018 dont 59% pour service à victimes et assistance à personnes malades, a déclaré à l’APS, le lieutenant Mamadou Mané.

Le lieutenant Mané a indiqué que ses hommes ont effectué 34 interventions pour incendies diverses.

Concernant, les accidents de la circulation les sapeurs-pompiers sont intervenus 131 fois dans la région avec un bilan de 291 victimes dont 12 corps sans vie, fait-il savoir.

En ce qui concerne les noyades, au total 12 interventions ont été effectuées pour les noyades avec 12 corps sans vie, note le lieutenant, ajoutant que 84 personnes ont été assistées pour maladies diverses.

Le renforcement des moyens de la compagnie pour plus d’efficacité et de rapidité dans les interventions est aussi souhaité. Un détachement a été mis en place dans la commune d’Ourossogui, a-t-il salué, appelant les usagers de la route à redoubler la vigilance et à respecter le code de route.