Matam, 4 juin (APS) – Les travaux du Programme de modernisation des villes (PROMILLES) pour un montant de 8 milliards de francs Cfa sont exécutés à 86% dans la commune de Matam (nord), a déclaré, jeudi, sa coordonnatrice nationale, Astou Diokhané Sow.

Elle a visité les chantiers des deux phases du programme en compagnie du préfet de Matam Souleymane Ndiaye.

Lancée en 2018, la première phase du PROMOVILLES est financée par la Banque africaine de développement et l’Etat du Sénégal, a-t-elle rappelé, soulignant qu’il est prévu la réalisation de 7 km de voirie à Matam pour un coût d’environ 2 milliards pour améliorer la mobilité urbaine.

Elle a indiqué que l’accent a été mis sur l’assainissement afin de préserver les populations des inondations pendant l’hivernage. Selon elle, un important programme a été également fait sur l’éclairage public et les Tavaux ont beaucoup avancé.

Astou Diokhané Sow a indiqué que sur instruction du président de la République, une digue de 3,5 km a été réalisée dans le cadre de la deuxième phase du PROMOVILLES entre le premier pont de Matam et le quartier Nawel pour préserver la ville de Matam contre les inondations.

Pendant l’hivernage, a-t-elle rappelé, la ville était inondée à cause des crues du fleuve Sénégal venant quartier du Nawel.

Elle s’est félicitée de la performance réalisée par l’entreprise en charge des travaux de la digue lancée en juillet dernier et qui devraient être réceptionnés en août prochain.

Le maire de la commune, Mamadou Mory Diaw, a remercié le gouvernement du Sénégal et surtout les partenaires financiers et techniques et l’entreprise en charge des travaux.

Le préfet du département Souleymane Ndiaye, a pour sa part exprimé un sentiment d’espoir, saluant le ’’bon niveau’’ d’exécution des travaux.