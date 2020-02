Matam, 7 fév (APS) - La Police de l’air et des frontières est parvenue à réaliser un maillage des points de passage officiels situés au nord du Sénégal, a indiqué vendredi son directeur, Mame Seydou Ndour.



"Tous les points officiels sont maillés, et il ne reste que les points non officiels qu’on va essayer de combler", a-t-il déclaré lors d’une tournée de prise de contact avec les agents de la police des frontières.

"Pour le problème d’effectif, vous voyez qu’il y a beaucoup de postes qui ont été ouverts, et donc on est en train de faire un maillage pour occuper l’ensemble des postes officiels qui peuvent exister dans nos frontières nord", a-t-il ajouté.

Il a confié avoir eu une séance de travail avec les responsables en poste à Matam.



Selon lui, cette rencontre a permis de recueillir les requêtes de ces derniers par rapport aux besoins en matériel et en personnel.



La Police de l’air et des frontières fera de son mieux, a-t-il assuré, tout en rappelant l’étendue des frontières du pays.

Le directeur de la police de l’air et des frontières a par ailleurs salué "l’excellente collaboration" entre les forces de défense et de sécurité, les exhortant à renforcer cette collaboration à travers un partage de de moyens et d’informations.