Matam, 27 juin (APS) - Onze écoles et établissements de la commune de Matam (nord), ont été baptisés samedi du nom de personnes considérées comme ’’des hommes de valeur’’ ayant marqué leur terroir par leur parcours et leurs actions, de bienveillance et de bienfaisance.



Selon le ministre de l’Education nationale Mamadou Talla, parrain de cette cérémonie, en décidant de faire parrainer ces écoles et établissements, "c’est la communauté dans toutes ses composantes qui rend un hommage mérité à ces hommes de valeur, qui ont marqué leur terroir par leurs actions, leur œuvre de bienveillance, de bienfaisance et de par leur parcours".

Il s’agit, par la même occasion, de les offrir en modèle "à toute la jeunesse qui a besoin de s’en inspirer, de s’abreuver à leur source pour acquérir les comportements de civisme, de citoyenneté, de civisme et de patriotisme", a-t-il dit.

La cérémonie officielle, déroulée dans l’enceinte du centre culturel de Matam, a enregistré la présence du gouverneur de région, des parrains, du maire de la commune, des acteurs de l’éducation ainsi que des parents des parrains disparus.

Le ministre de l’Education nationale a souligné "la pertinence" de cette cérémonie qui dit-il s’inscrit en droite ligne avec le cadre du conseil présidentiel tenu à Matam le 15 juin dernier, au cours duquel le président de la République Macky Sall "a pris des mesures importantes à travers des réalisations et des projets dans tous les secteurs dont celui de l’éducation pour mettre la région de Matam sur la rampe de développement et de l’émergence".

Aussi "c’est grâce à la collaboration des uns et des autres", à travers leurs différentes actions, que le président de la République a été amené à signer des décrets officialisant la dénomination des onze établissements et écoles concernés, a indiqué Mamadou Talla.