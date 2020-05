Matam, 28 mai (APS) – Près de 1804 enseignants sont attendus dans la région de Matam (nord) dans le cadre de la reprise des cours prévue le 2 juin, a indiqué jeudi l’Inspecteur d’académie Mbaye Babou dans un entretien téléphonique avec l’APS.



’’La région de Matam attend à peu près 1804 enseignants qui vont regagner les classes dans le cadre de la reprise des cours prévue le 2 juin prochain’’, a dit M. Babou, précisant que les enseignants souffrant de maladies chroniques ne sont pas concernés par cette reprise.



Les mesures de protection seront prises pour les élèves atteints de ces mêmes maladies afin qu’il y ait une continuité des enseignements apprentissage tout en mettant plus l’accent sur la protection, selon l’IA.



Mbaye Babou qui a visité des établissements scolaires en compagnie des autorités éducatives a annoncé que les opérations de préparation de la reprise des cours ont démarré avec le nettoyage et la désinfection des écoles.



Il a également annoncé la répartition des groupes d’élèves, le réaménagement des emplois du temps et la mise en place du plan des mesures barrières et sanitaires.