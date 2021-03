Matam, 26 mars (APS) – Le comité régional de développement (CRD) de Matam a identifié l’agriculture, l’élevage et la pêche parmi les secteurs à davantage valoriser pour favoriser l’emploi des jeunes dans cette région du nord du Sénégal.



’’Nous avons identifié l’agriculture, l’élevage, la pêche et d’autres métiers liés à la culture et à l’environnement comme des secteurs dotés d’opportunités d’emploi pour les jeunes’’, a notamment laissé entendre le gouverneur de cette région, Mouhamadou Moctar Watt.



Il s’exprimait à l’issue d’un Comité régional de développement consacré au diagnostic du secteur de la formation professionnelle et à l’insertion et l’emploi des jeunes.



Ce CRD fait suite aux comités départementaux de développement organisés à Kanel, Ranérou Ferlo et Matam.



ADS/AKS/OID