Matam, 10 sept (APS) – Néné Fatoumata Tall, ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, a annoncé vendredi à Matam, la pose prochaine de la première pierre de la future Maison départementale de la jeunesse ;



Intervenant à un comité régional spécial de développement consacré au projet, elle a notamment souligné que la première pierre de cette infrastructure sera prochainement posée.



Mon vœu le plus ardent est que les activités puissent démarrer aussitôt après en termes de formation par des animateurs socio-éducatifs compétents pouvant d’ores et déjà commencer à relever le défi de son animation par anticipation, a-t-elle laissé entendre.



‘’Je suis venue vous confirmer de vive voix, mais aussi et surtout vous écouter attentivement en vue de recueillir vos attentes, préoccupations et recommandations par rapport à ce beau cadeau que le président de la République a bien voulu offrir à la jeunesse du département de Matam’’, a expliqué Néné Fatoumata Tall.



Il s’agit d’un investissement consenti dans l’offre de services de proximité à la jeunesse dans les domaines de l’éducation, de la formation, l’emploi, l’employabilité la créativité et la pratique du sport comme facteur inclusion sociale et de construction citoyenne, a-t-elle fait valoir.



‘’Le gouvernement va mettre à votre disposition cette infrastructure intelligente dotée de toutes les commodités utiles à votre épanouissement intégral, un centre de jeunesse de dernière génération appelé à s’appuyer sur les foyers de jeunes et de l’espace jeunes d’Ourossogui’’, a-t-elle assuré.





ADS/AKS