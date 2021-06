Louga, 18 juin (APS) - Louga, 18 juin (APS) - Le maire de la commune de Mbedienne veut attirer l’attention du chef de l’Etat sur ’’les nombreuses difficultés’’ auxquelles sa collectivité est confrontée dans les domaines des infrastructures routières, de l’énergie, entre autres.



’’Nous voulons attirer son attention sur cela. Nous voulons qu’il visite notre localité pour qu’une fois de retour à Dakar, il puisse demander à ses services techniques, ses ministères et directions, ses chefs de projets et programmes de penser à notre localité’’, a-t-il dit.



’’Le président a visité plusieurs fois la région de Louga, mais n’est jamais venu dans notre arrondissement et nous aimerions que lors lors de l’inauguration de l’usine de Keur Momar Sarr qu’il pense à notre localité’’, a soulingé Thierno Dieng lors d’un entretien avec l’APS.



’’Nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes. Ce serait bien qu’il voit combien c’est difficile d’accéder à notre localité qui est très enclavée. La piste Louga-Sagatta mérite d’être goudronnée pour le bien de plusieurs autres communes’’, a t-il ajouté.

Il estime que si le chef de l’Etat ’’emprunte cette piste, il verrait de lui-même l’importance et l’urgence de son bitumage parce que les populations souffrent énormément de cette situation’’.



Selon M. Dieng, il reste beaucoup de choses à faire dans la commune de Mbedienne qui compte près de 28 000 habitants.



’’Certaines localités ont des problèmes d’électricité et d’infrastructures de base. Nous avons aussi des difficultés d’ordre sanitaire. Nous n’avons jamais reçu d’ambulance de l’Etat et nous manquons de personnel médical’’, a-t-il fait savoir.





