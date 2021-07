Mbour, 28 juil (APS) - Le nouveau préfet du département de Mbour (ouest), Mamadou Lamine Mané, promet de travailler au renforcement d’une "administration de proximité", dans le cadre d’une "démarche participative et inclusive".



M. Mané a été installé mardi dans ses nouvelles fonctions, au cours d’une cérémonie solennelle présidée par le gouverneur de la région de Thiès, Mouhamadou Moustapha Ndao.

"Je tends la main à tous parce que dans une démarche participative et inclusive, je compte poursuivre la consolidation de l’Etat de droit", pour le "renforcement d’une administration de proximité, performante, moderne efficiente et crédible", a-t-il lancé.

"C’est un honneur, un privilège même que je m’évertuerai à mériter", a ajouté le nouveau préfet de Mbour, nommé à ce poste en remplacement de Mor Talla Tine, devenu préfet du département de Dakar.

"Pour relever les nombreux défis et atteindre les objectifs fixés par les autorités de l’Etat, a poursuivi Mamadou Lamine Mané, nous rechercherons constamment la synergie pour l’épanouissement et le bien-être de nos concitoyens".