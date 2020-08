Mbour, 25 août (APS) – La police de Mbour (ouest) a interpellé, dans la nuit de lundi à mardi, trois personnes, dont un kankourang, a appris l’APS de source policière.

Ces personnes ont été arrêtées pour participation à une manifestation non autorisée, trouble à l’ordre public, non-respect de l’arrêté du ministère de l’Intérieur et de la sécurité publique et détention d’armes blanches. Les deux coupe-coupe étaient détenus par l’un des deux kankourang, qui étaient avec le groupe.

Ces interpellations ont eu lieu au cours d’une opération de sécurisation initiée par le commissaire central de Mbour, Mandjibou Lèye. Cette opération a mobilisé 75 éléments du Groupement mobile d’intervention (GMI) et des corps urbains du commissariat central de Mbour et du poste de police de Diamaguène, dans la commune de Mbour.

L’un des deux kankourang, qui faisaient partie du groupe, a pris la fuite. Les personnes interpellées seront incessamment déférées au parquet près du Tribunal de grande instance (TGI) de Mbour.

Lundi, les responsables de la collectivité mandingue de Mbour ont dénoncé dans un communiqué les sorties nocturnes du kankourang, ces derniers jours, sur le territoire de la commune de Mbour.