Dakar, 15 oct (APS) – Un nouveau cadre de concertation et d’entente entre les consommateurs et les professionnels du secteur des télécommunications et des postes, a été mis en place, à l’initiative de l’Association des victimes du Net, des réseaux sociaux et des télécoms, a appris l’APS.

"Nous venons par cette présente vous informer de la mise sur pied de Médiation Net Télécoms qui est un organe de médiation, d’assistance, de concertation, de facilitation et d’entente entre les consommateurs et les professionnels du secteur des télécommunications et des postes", lit-on dans un communiqué parvenu à l’APS.

L’objectif principal de cette association est de réunir dans un cadre consultatif, les consommateurs, les opérateurs téléphoniques, le Service universel, les Fournisseurs d’accès Internet (FAI) et de Services, le Réseau mobile virtuel (MVNO), les abonnés, utilisateurs et usagers d’Internet, la Société civile, et toutes les autres organisations impliquées dans le secteur des TIC", indique la même source.

Elle précise que "Médiation Net Télécoms agira dans le sens d’accompagner l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), chargée de réguler le secteur des Télécoms, et dans les limites des attributions définies aux institutions et organismes qui agissent pour le compte et au nom de l’Etat, dans le strict respect des dispositions de la loi et des Code des Télécommunications et des Postes du Sénégal".

Selon le texte, l’ambition de Médiation Net Télécoms est de trouver pour les différentes parties prenantes un cadre qui facilite les échanges et qui privilégie les voies de la médiation, du dialogue et de la concertation dans toutes divergences, contradictions ou malentendus qui pourraient survenir entre les partenaires.

Aussi, toutes les associations de consommateurs du Sénégal sont-elles invitées "à se joindre à ce cadre qui va dans le sens de disposer d’une instance qui permette à tous les consommateurs d’échanger, de dialoguer, de se rapprocher et d’harmoniser leurs positions sur les questions liées exclusivement à la protection et aux intérêts des consommateurs".