Louga, 23 mai (APS) – Un garçon âgé de 15 ans, suspecté d’avoir jeté un nourrisson dans la fosse septique de l’Internat où il est pensionnaire, a été arrêté et placé en garde à vue au commissariat de Louga (nord), a appris l’APS de source policière.



Mercredi, aux alentours de 15h 30mn, les services de police de Louga ont été avisés par téléphone de la mort d’un bébé de sexe féminin, né le 26 février dernier.



Le nourrisson était déjà inanimé en arrivant aux urgences de l’hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga.



Interrogée, la mère du bébé, avoue avoir laissé seule la petite dans sa chambre, sur un matelas à même le sol pour aller prendre le déjeuner dans la cour de l’internat.



A son retour, elle a constaté qu’elle n’y était plus. Les recherches sont alors entreprises au sein de l’internat. C’est alors qu’un des jeunes pensionnaires a ouvert le couvercle de la fosse septique dans laquelle le bébé a été retrouvé.



Au cours de l’enquête, la mère du nourrisson a identifié un garçon qu’elle croît être la dernière personne à avoir pris part au repas, d’autant que l’idée d’ouvrir la fosse émanait de lui.



Il est aussitôt entendu par la police, mais d’autres témoignages permettent aux enquêteurs de d’identifier un autre garçon comme le dernier à rejoindre le lieu du repas.



Celui-ci, entendu par les enquêteurs est passé aux aveux en expliquant qu’il ne voulait plus fréquenter le dit internat. Il sera poursuivi pour homicide volontaire, selon la Police.





SK/AKS