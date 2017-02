Dakar, 3 fév (APS) - Des journalistes de divers organes de presse sénégalais ont mis en place, vendredi, un réseau dénommé Journalistes associés aux questions agricoles, à l’élevage et à la pêche (JAQUES), annonce un communiqué transmis vendredi à l’APS.



‘’A travers une telle association, les journalistes veulent débattre de thématiques d’actualité liées aux fortes mutations notées dans ces secteurs clés de l’économie nationale. Ainsi, le réseau JAQUES veut jouer son rôle dans la promotion de l’accès à l’information’’, a argumenté son président, Issa Touré, journaliste à la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS).



A l’issue d’une première rencontre tenue mercredi dernier, M. Touré, ancien chef du département Informations, magazine et sports de la télévision nationale a été nommé président de JACQUES.



Ce réseau actif de professionnels veut aussi renforcer les capacités de ses membres à travers des formations périodiques et des visites sur le terrain, indique la même source.



De plus, ses membres envisagent très prochainement une tournée de sensibilisation chez tous les acteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche et chez les patrons de presse pour leur présenter le programme d’activités de leur structure.