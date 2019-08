Dakar, 21 août (APS) – Le gamou de Dékheulé, une commune située dans le département de Kébémer (nord-ouest), sera célébré, samedi, a annoncé l’organisateur de cet évènement religieux, Ousmane Sow dit Saer, dans un entretien avec l’APS.

Le Khalif général de Nguembé, El hadji Ibrahima Sow, Thierno Oumane Mamadou Aya de Roundé et Thierno Moussa Sidy de Saint-Louis sont les parrains de la manifestation.

Axé sur ‘’l’unité et la cohésion nationale pour une paix durable au Sénégal’’, le thème de la manifestation sera introduit par le conférencier Thierno Abdoul Sow de Bambilor.

Dans le programme, il est aussi prévu, en présence des autorités locales et des dignitaires, la cérémonie officielle du gamou, suivie à 16h de la fermeture des "Kamils" (le secteure du Saint Coran). Dans la soirée, à partir de 21h, des sermons et chants religieux seront animés par des chanteurs et islamologues réputés de cette localité.

Selon Ousmane Sow, ce gamou sera l’occasion de prier en faveur d’une bonne pluviométrie pour cet hivernage.

Il permettra également ‘’aux milliers de visiteurs attendus, de s’imprégner davantage du patrimoine culturel et historique de cette commune, célèbre de par sa bataille mythique du 27 octobre 1886 au cours de laquelle est mort le Damel du Cayor, Lat Dior Ngoné Latyr Diop, généralement considéré comme une figure emblématique de l’histoire du Sénégal pour s’être farouchement opposé à la colonisation française’’, a-t-il fait savoir.