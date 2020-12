Dakar, 3 déc (APS) – La ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall, a admis les limites des politiques visant à prendre en charge les préoccupations des jeunes, appelant à une plus grande implication des parents et acteurs du développement dans la prise en compte des problèmes de cette catégorie de la population.



’’Les politiques de jeunesse sont importantes, mais ne suffisent pas pour régler les difficultés rencontrées par les jeunes’’, a-t-elle souligné dans le rapport de la commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale.



’’Une gestion globalisante est plus déterminante. L’Etat ne peut pas à lui seul résoudre ce problème’’, a insisté Néné Fatoumata Tall dans le document rendu public au moment de l’examen par les députés du budget de son ministère pour l’exercice 2021.



Elle a ainsi exhorté les parents, les Organisations non gouvernementales et organismes s’activant dans le développement à accroître leur rôle dans la prise en charge de la jeunesse au Sénégal.



La ministre de la Jeunesse a dans le même temps demandé aux parlementaires de porter le combat du durcissement des sanctions pénales à l’encontre des réseaux de passeurs et trafiquants qui mettent en danger la vie des jeunes.



Des dizaines de jeunes sénégalais et africains, au moins 500, selon certaines organisations, ont dernièrement péri en mer en tentant de rallier l’Espagne à partir des côtes sénégalaises à bord de pirogues.



