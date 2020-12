Dakar, 30 nov (APS) - Neuf jeunes lycéens ont reçu des prix récompensant leur travail dans la production de vidéos qui ont eu un impact sur les droits des femmes, a appris l’APS.



’’Au total, nous avons primé neuf jeunes lycéens venus de tout le pays pour le travail qu’ils ont fait en produisant des vidéos qui peuvent avoir un impact sur les droits des femmes’’, a dit Ayélé Délali Akakpo-Toulan, la cheffe du projet Femmes Occupez les Médias (FOM).



Elle intervenait, dimanche, lors de la cérémonie de clôture du colloque de l’Institut Panos sur : ’’L’’éducation aux médias et à l’information’’.



Les lauréats ont été primés dans trois différentes catégories : ’’Grand prix FOM’’, ’’Prix plaidoyer’’ et ’’Prix Covid’’.



’’Le grand prix FOM a été ouvert aux jeunes qui ont été formés dans le cadre de la formation à la production audiovisuelle, mais aussi à d’autres qui n’ont pas subi cette formation’’, a-t-elle déclaré.



Pour enrichir les contenus audiovisuels, les organisateurs ont mis en place la catégorie meilleur plaidoyer.



’’Nous ne pouvions pas laisser en rade la Covid-19 qui a touché tout le monde. C’est pourquoi, il a été mis en place un prix pour récompenser la meilleure production audiovisuelle parlant de cette crise sanitaire’’, a ajouté la chargée du projet.



Plus de 330 élèves ont été formés à la production audiovisuelle durant tout le projet. Pour cette année, ’’30 ont subi une formation après avoir été repérés dans les différents réseaux sociaux’’, ajoute-t-elle.



’’Ils ont été formés par un consultant et ils ont eu à produire des vidéos qui ont été diffusées dans les médias sociaux’’, a expliqué Ayélé Délali Akakpo-Toulan, soulignant que chaque travail devait être validé par un jury.



Selon elle, les productions sélectionnées devaient obéir à certains critères que sont la thématique, la qualité technique et l’impact de la production.



Youssou Camara a remporté le premier prix dans la catégorie Grand prix FOM tandis que Fatou Binetou Rassoul Camara s’est adjugé le prix plaidoyer et Ndèye Aminta Ndiaye primée pour la catégorie meilleure production sur la Covid-19 .



Tous les lauréats auront droit à un stage de 15 jours à la Division de la Radio Télévision Scolaire (DRTS). Massamba Thiane, un responsable de cette division, assure que ce stage sera suivi de la production d’une émission thématique.