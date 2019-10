Nianing (Mbour), 2 oct (APS) – Le général de corps d’armée Cheikh Sène, haut-commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, et le maire de la commune de Malicounda (ouest), ont procédé mercredi à l’inauguration officielle de la brigade de proximité de Nianing, a constaté l’APS.

Le général Sène déclare que cette brigade de proximité est le premier jalon du ‘’partenariat de sécurité’’ que le Haut-commandement de la Gendarmerie nationale veut entretenir avec les populations pour mieux garantir la protection des citoyens, ‘’principaux bénéficiaires de l’offre de sécurité’’.

‘’La réalisation de cette brigade de proximité concrétise aussi ma profession de foi déclinée lors de ma prise de fonction à la tête de la Gendarmerie nationale au cours de laquelle je m’étais engagé à garantir le même niveau de sécurité à tous les citoyens, en renforçant la territorialisation de la Gendarmerie, gage de proximité avec les populations, par la création de communautés de brigades’’, a-t-il expliqué.

Le Haut-commandement entend accroître l’efficacité du service de la gendarmerie dans la lutte contre l’insécurité, a expliqué le général Sène. Il ajoute que la constitution des communautés de brigades est la ‘’réponse adaptée’’, qui permettra de renforcer la posture préventive de la Gendarmerie, en disposant d’un rapport de forces favorable pour les gendarmes, face aux délinquants.

‘’Je tiens à saluer l’esprit républicain et le soutien inestimable de monsieur Maguette Sène, maire de la commune de Malicounda, et de l’ensemble des membres du conseil municipal, pour leur engagement et leur détermination qui nous valent l’opérationnalité de cette unité’’, a souligné le directeur de la justice militaire.

Il précise que cette nouvelle infrastructure sera dotée de ressources humaines et matérielles de qualité, pour remplir pleinement sa mission. Elle est, dit-il, conforme aux normes de sécurité et aux exigences du respect de la dignité humaine.

Le général Cheikh Sène a promis d’offrir les meilleures conditions de travail et de vie aux gendarmes, et les meilleures conditions d’accueil aux populations.

‘’La Gendarmerie, à travers cette brigade de proximité, entend consolider son ancrage territorial, en vue d’améliorer la surveillance de notre territoire national, avec comme priorité la protection de nos concitoyens’’, a-t-il souligné.

Il ajoute que ‘’la présence du gendarme sur le terrain rassure le citoyen’’.

Cette brigade de proximité de la gendarmerie bénéficiera de renforts périodiques pour, en cas de besoin, veiller à la quiétude des populations, a insisté le général de corps d’armée, qui a tenu à rappeler que le Haut-commandement de la Gendarmerie compte sur la collaboration des populations qui doivent apporter leur soutien à l’effort commun en matière de renseignement

‘’La sécurité, c’est l’affaire de tous ! Et le citoyen est au cœur de notre stratégie de prévention. Donc, soyez des acteurs dans la lutte contre l’insécurité’’, a-t-il dit aux populations de Nianing, invitant les gendarmes à ‘’mettre un accent particulier sur la qualité de l’accueil et d’écoute des populations’’.

L’inauguration de cette brigade sera suivie de celle de Malicounda Wolof.