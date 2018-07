Kaolack, 29 jui ( APS ) - L’Observateur national des lieux de privation de liberté (ONLPL) a organisé jeudi à Nioro, dans la région de Kaolack (centre), un atelier d’information et de sensibilisation des agents d’exécution de la loi sur la torture dans les lieux de privation de liberté.

Cet atelier de formation, d’information et de sensibilisation est destiné aux gendarmes, gardes pénitentiaires, douaniers et autres agents d’exécution de la loi sur la torture.

"Cet atelier entre dans le cadre de notre mission de prevention de la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants dans les lieux de privation de liberté", a ainsi expliqué Josette Marcelline Lopez Ndiaye, Observateur national des lieux de privation de liberté (ONLPL).

Cet atelier a clôturé une tournée de sensibilisation à la torture, entamée lundi à Nioro. Elle a notamment été marquée par des rencontres de sensibilisation et des échanges avec les autorités administratives et les responsables de maisons d’arrêt et de correction de la région, a indiqué Mme Ndiaye.