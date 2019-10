Dakar, 22 oct (APS) - Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Cheikh Omar Anne a magnifié mardi ’’l’impact des interventions’’ de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) au Sénégal.

’’Nous avons mesuré pleinement l’impact de l’IRD dans notre pays auprès de nos populations et auprès de nos chercheurs de haut niveau’’, a dit M. Anne.

Il s’exprimait au Musée des civilisations noires (MCN) lors de la célébration des 75 ans d’existence de l’IRD qui coïncide avec ses 70 ans de présence au Sénégal.

’’L’IRD nous apporte beaucoup de compétences dans le cadre des échanges et de projets communs. Nous nous appuyons sur ce qu’ils ont développé et appris ailleurs’’, a souligné le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Pour sa part, le Président -directeur général (PDG) de L’ IRD, Jean Paul Moatti, a indiqué que la France est ’’le premier partenaire’’ du Sénégal en termes de productions scientifiques et d’innovations.

Il a salué le nombre important de chercheurs au Sénégal ’’en lien avec l’IRD’’ et ’’la réciprocité de l’aide’’ dans le partenariat entre le Sénégal et l’IRD.

Le Sénégal ’’nous aide à transformer les choses en France et en Europe au plan international’’, a-t-il dit.