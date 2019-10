Diourbel, 22 oct (APS) – Plusieurs individus arrêtés lors de la dernière édition du Grand Magal de Touba pour diverses infractions ont comparu en audience spéciale, mardi, devant le Tribunal de grande instance (TGI) de Diourbel.



Trois individus ont été condamnés à 2 ans de prison ferme pour détention et usage de chanvre indien par le TGI qui jugeait la soixantaine de personnes arrêtées pour offre et cession ou détention et usage de chanvre indien lors de la dernière édition du grand magal de Touba, évènement commémorant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba.



La juridiction a prononcé des peines de 10 mois à 2 ans d’emprisonnement ferme et la relaxe au bénéfice du doute.



Au cours de cette audience spéciale, 4 jeunes arrêtés pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit ont été relaxés au bénéfice du doute.



Des personnes arrêtées pour inhalation de produits cellulosiques sont également passées devant le juge.



Un électricien de bâtiment a pris 2 mois de prison ferme pour branchement frauduleux sur le réseau électrique de la Sénélec.



D’autres affaires ayant trait au viol, abus de confiance, escroquerie ont été renvoyées au 31 octobre, la partie civile n’étant pas présente lors de cette audience spéciale.