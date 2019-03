Dakar, 5 mars (APS) - Le président de la République soudanaise, Omar el-Béchir, a appelé, mardi soir, le chef de l’Etat Macky Sall, pour lui exprimer ses félicitations, après sa réélection pour un deuxième mandat présidentiel, a appris l’APS.



"Le président de la République soudanaise, Maréchal Omar Hassan Ahmad El-Béchir a appelé mardi soir le président sénégalais Macky Sall pour lui exprimé ses félicitations, après que le peuple sénégalais lui a renouvelé sa confiance, lors de l’élection présidentielle qui a lieu lieu au Sénégal dimanche dernier", rapporte un communiqué de l’Ambassade du Soudan au Sénégal.



"Le président El-Béchir a exprimé, lors de cette conversation téléphonique, ses félicitations personnelles et celles du peuple soudanais libre, au président Macky Sall, en lui souhaitant plein de succès dans son nouveau mandat, et au peuple sénégalais davantage de progrès et de prospérité", informe l’ambassade soudanaise.



Elle ajoute que "le président de la République a réaffirmé ses voeux pour la continuation de la coopération sénégalo-soudanaise, ainsi que d’oeuvrer pour le développement des relations historiques existant entre les deux pays, dans différents domaines".



"De son côté, le président sénégalais a exprimé ses vifs remerciements au président El-Béchir, pour son coup de fil et ses félicitations, non sans magnifier les liens historiques liant les deux peuples, sénégalais et soudanais ; en exprimant, pour le Soudan, ses voeux pour davantage de progrès et de prospérité."