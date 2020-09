Dakar, 21 sept (APS) – Des camions hydro-cureurs et d’autres engins lourds seront déployés pour intensifier le pompage des eaux des zones inondées de la région de Dakar dans le cadre de l’opération ’’Feindy’’(asséchement) lancée officiellement ce lundi par le gouverneur de Dakar, Al Hassan Sall.



Cette opération entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan Organisation des secours (ORSEC) déclenché récemment par le gouvernement pour venir en aide aux victimes des inondations nées de pluies torrentielles tombées sur le pays.



‘’Nous sommes réunis aujourd’hui pour procéder au lancement de l’opération ‘’Feindy’’, dans le cadre du plan national d’organisation des secours (ORSEC). Il s’agit de mobiliser des camions hydro-cureurs et d’autres engins lourds pour intensifier le pompage des eaux’’, a déclaré le gouverneur lors d’une cérémonie de lancement.



Dans un premier temps, des camions hydro-cureurs seront mis à la disposition des autorités administratives et locales afin d’aider à soulager les populations et d’assurer une meilleure fluidité de la circulation dans les zones concernées, a expliqué Al Hassan Sall.



Il a ainsi annoncé le déploiement rapide de quelque 67 camions hydro-cureurs dans les zones inondées aussitôt après le lancement de l’opération Feindy.



Le gouverneur de Dakar a dans le même temps évoqué une collaboration des autorités administratives et de l’AGEROUTE dans le but de procéder à des réglages sur la chaussée et le creusement de tranchées pouvant faciliter l’écoulement des eaux pluviales.



Selon Sall, les opérations de pompage vont se poursuivre en s’intensifiant particulièrement à l’unité 3 des Parcelles Assainies de Keur Massar, une localité de la banlieue de Dakar lourdement touchée par les inondations.



Des motopompes seront mises à la disposition des acteurs locaux de lutte contre les inondations dans le but de leur permettre d’intervenir directement là où l’accès des camions hydro-cureurs serait difficile, a laissé entendre le gouverneur.



