Kaolack, 1er juil (APS) - Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement du territoire a présenté, mercredi, les condoléances du chef de l’Etat au Khalife Cheikh Tidiane Niass suite au décès de la fille aînée de Cheikh Ibrahima Niass dit Baye.

’’Nous sommes venus à Kaolack présenter les condoléances du chef de l’Etat à la suite du rappel à Dieu de Sokhna Fatimata Zahra Niass, fille ainée de Baye Niass et grande figure de l’Islam’’, a dit Oumar Guèye.

Il était à la tête d’une délégation composée entre autres du ministre de l’Environnement et de la protection de la nature Abdou Karim Sall, de Mariama Sarr, ministre de l’Emploi et de la Fonction publique et du gouverneur de Kaolack Alioune Badara Mbengue.

Le ministre Oumar Guèye a aussi demandé au Khalife de prier pour que la pandémie de la Covid-19 disparaisse du Sénégal et du monde entier ainsi que pour un bon hivernage avec des récoltes abondantes pour le grand bonheur du peuple sénégalais.

Rappelée à Dieu lundi à l’âge de 96 ans, Sokhna Fatima Zahra Niass a été inhumée ce mercredi à côté de son père Baye Niass.