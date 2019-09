Ourossogui, 7 sept (APS) - Une "marche pacifique et citoyenne’’ s’est tenue samedi dans la commune d’Ourossogui pour protester contre "l’absence de projets de développement’’ dans cette ville située dans la région de Matam, a constaté le correspondant de l’APS.



Les manifestants, essentiellement des jeunes, ont marché à travers les principales rues de la ville, sous l’œil vigilant d’éléments de la gendarmerie.

Ils portaient des brassards rouges et brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait notamment lire : "Résolution définitive de la problématique de l’eau", "Extension et densification du réseau d’éclairage", "Démarrage du Promovilles dans le cadre de l’assainissent et du cadre de vie",



Ils disent réclamer également la réalisation de la digue de protection d’Ourossogui, la réhabilitation de la gare routière et du stade municipal, l’achèvement de la construction de l’Espace numérique ouvert (ENO) d’Ourossogui, la réhabilitation du centre hospitalier régional.

Au nombre de leurs revendications, figurent en outre "le démarrage effectif" des travaux de l’aéroport de Ourossogui, l’extension du périmètre communal et l’élaboration d’un plan directeur d’urbanisme.

Mamadou Tapa Sy, porte-parole du jour des manifestants, a déclaré que ’’les forces vives de la commune d’Ouroussogui attendent des pouvoirs publics des solutions aux maux dont souffre leur ville, "capitale économique et ville carrefour, se trouvant en contact direct avec quatre régions et indirectement" avec des pays frontaliers.