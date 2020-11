Ourossogui, 8 nov (APS) – Dix écoles de la commune de d’Ourossogui ont reçu des masques, des produits et matériels d’hygiène dans le cadre de la rentrée scolaire, a appris l’APS.



Le donnateur est Mouhadji Dianka, un natif de Ourossogui vivant en France.







’’Nous avons été touchés pendant plusieurs mois par cette pandémie, et en tant que société civile issue de la diaspora, nous avons souhaité apporter notre contribution à la lutte et à la prévention de cette maladie à coronavirus’’, a t-il dit lors de la cérémonie de remise du don.



’’Nous apportons quelque chose en accord avec les acteurs qui sont concernés. Et nous allons (...) remettre ce matériel composé de masques, de bornes de lavage de mains, de gel, de l’eau de javel et du savon à 10 écoles de la commune d’Ourossogui’’, a ajouté le donateur.



La cérémonie s’est déroulée dans l’enceinte de l’Ecole 1 d’Ourossogui en présence de l’inspecteur de l’éducation et de la

formation de Matam, du premier vice-président du conseil départemental et des 10 directeurs d’établissement bénéficiaires.



Mouhadji Dianka a également offert des lits équipés, des tables et des chaises aux deux postes de santé de la commune pour renforcer

la lutte contre la pandémie et la prise en charge.



L’ensemble du don est estimé à plus de 8 millions de francs cfa.