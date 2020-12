Dakar, 7 déc (APS) – La Fondation TrustAfrica organise, mardi, de 15h à 16h30 GMT, un panel de discussion en ligne sur les violences basées sur le genre, a appris l’APS.



Le thème du panel est ‘’Violences faites aux femmes : Covid-19 et après. Soutenir les initiatives en cours, se mobiliser pour enrayer la violence basée sur le genre’’, indiquent les organisateurs dans un communiqué.



La même source rappelle que TrustAfrica a lancé depuis deux ans un projet dont ‘’l’objectif est de s’attaquer à la violence basée sur le genre en tant qu’obstacle persistant, parmi d’autres, à l’autonomisation des femmes francophones en Afrique occidentale, notamment dans trois pays prioritaires, le Sénégal, le Burkina Faso, et le Mali’’.



Elle souligne qu’avec la pandémie mondiale Covid-19, ‘’les principaux facteurs de risque et actes de violence contre les femmes et les filles, se sont exacerbés, notamment avec la fermeture des établissements scolaires et universitaires et le confinement’’.



’’En plus de la violence physique et verbale, de nombreuses filles ont dû interrompre leurs études’’, déplore t-on dans le document.



TrustAfrica, avec ses partenaires affirme avoir répondu ‘’immédiatement à la crise, en mettant en place un mécanisme d’intervention rapide pour soutenir les initiatives qui abordent ces questions dans ce nouveau contexte’’.



La Fondation prend également la campagne internationale des 16 jours d’activisme contre la violence basée sur le genre (VBG), pour organiser ce panel de discussion pour ‘’soutenir ses initiatives en cours, mobiliser les acteurs et partager les connaissances avec les différents acteurs’’.



Il s’agit à travers cette activité de ‘’renforcer le plaidoyer en faveur de la lutte contre les VBG et contribuer aux efforts de mobilisation ; partager les meilleures pratiques de réponse communautaire à travers une étude de cas ; rendre le travail de TrustAfrica sur la question plus visible’’.



Le panel se fera en ligne avec un groupe d’experts.



Les discussions seront modérées par Coumba Touré, présidente du conseil d’administration de TrustAfrica après le discours d’ouverture par vidéo de Natalia Kanem, Directrice Exécutive du FNUAP, sur le thème général de ce panel dont le discours de clôture sera prononcé par Dr. Ebrima Sall, Directeur Exécutif de TrustAfrica.



