Dakar, 22 mars (APS) - L’association Action humanitaire Sénégal (AHS) a remis dimanche des vivres et divers produits de consommation à la pouponnière Serigne-Saliou des Parcelles Assainies, à Dakar, a constaté l’APS.

Le don est constitué de riz, d’oignon et d’autres denrées alimentaires, en plus de couches pour les bébés. ‘’C’est une coutume chez nous. L’année dernière, nous avions fait un don pareil à Tendouck (sud). Nous avions offert des cahiers et des livres aux écoles de cette commune’’, a dit Mariama Sagna Sidibé, la présidente de l’association AHS.



‘’Par la grâce de Dieu, nous comptons élargir nos zones d’intervention. Nous voulons couvrir toutes les régions du pays’’, a-t-elle promis lors de la remise du don.

Les dons d’AHS proviennent des cotisations de ses membres et des contributions des ‘’bonnes volontés’’, selon Mme Sidibé.

Les soutiens de l’association vivent au Sénégal et dans d’autres pays, selon Marième Tambédou, sa secrétaire générale, qui annonce une distribution de dons prévue durant le ramadan prochain, en avril.